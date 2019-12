Milenkovic/1: “Ribery ci mancherà tantissimo, in viola due momenti indelebili. Vorrei marcare Messi…”

Su La Repubblica in edicola oggi troviamo un’intervista a Nikola Milenkovic, eccone i primi passaggi salienti:

Dalla sconfitta contro la Roma, a parere del difensore immeritata, all’esonero di Montella: “Grazie al mister per quello che ci ha dato e ci ha insegnato in questi mesi. Ora dobbiamo lavorare sodo e pensare subito alle prossime sfide, dobbiamo tornare a fare punti”. Milenkovic invoca il carattere necessario per uscire da questo momento e il lavoro sodo, oltre ai giocatori di esperienza: “Ribery ha parlato al gruppo dopo l’infortunio”. Il francese mancherà in campo e fuori, un fenomeno – sostiene il difensore – ma anche una bellissima persona.

“Un attaccante che vorrei affrontare? Mi piacerebbe marcare Messi“, sentenzia Nikola, prima di tornare alle sue prime esperienze col pallone, a 7 anni: sua mamma nemmeno sapeva che giocasse a calcio finché l’allenatore non le chiese del figlio. Poi il Partizan, lo stesso club di Jovetic, Nastasic e Ljajic, una sorta di seconda casa in Serbia.

A Firenze invece sono due i momenti indimenticabili: “Il primo purtroppo mi riporta alla scomparsa del capitano, di Davide Astori”. Il secondo invece è datato 26 agosto 2018 ed è il suo primo gol in Serie A contro il Chievo che gli provocò un’emozione incredibile. Milenkovic prosegue affermando che si gioca per fare gol, anche chi è difensore, da qui la sua prolificità.