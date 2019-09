Milan vulnerabile. Caccia al bis con Chiesa e Ribery

La Fiorentina domani va a caccia del bis a San Siro, una missione non impossibile e un’occasione ghiottissima, scrive La Nazione, ma pur sempre un incrocio pericoloso. Soprattutto per un Milan sull’orlo di una crisi di nervi e per un Giampaolo che si giocano il futuro. Ma la Fiorentina è carica a mille per il gioco espresso positivamente, sempre e comunque, dall’inizio della stagione e che finalmente si è sbloccata dalla vittoria scaccia-crisi con la Samp. Con nuovamente Chiesa e Ribery coppia d’attacco, visto che i due centravanti di ruolo (Pedro e Vlahovic) non sono ancora pronti per permettere a Montella una linea d’attacco diversa. Ma se dovessero continuare ad affinare l’intesa il duo potrebbe diventare un paradosso a cavallo fra le scelte del mercato estivo e le mosse dell’allenatore.