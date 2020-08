Milan, se Ibra resta pronto l’assalto alla riserva: gioca nella Fiorentina

Tuttosport dedica ampio spazio alle vicende del Milan, teso al rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic: una questione non semplice, anche perché lo svedese ha avanzato richieste altissime e la differenza fra domanda e offerta è di circa un milione e mezzo di euro. Nel caso in cui le parti raggiungessero un accordo, conclude il quotidiano, il Milan ha già le idee chiare su chi prendere come riserva di Ibra: si tratta di Dusan Vlahovic, per il quale verrà fatto eventualmente un tentativo.

IPOTESI NUOVO PRESTITO PER GHEZZAL, PRADE’ E BARONE RIFLETTONO