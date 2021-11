Milan, possibile chance per Florenzi: la Fiorentina gli porta fortuna

Florenzi segnò alla Fiorentina nel novembre 2018

L'allenatore del Milan, l'ex viola Stefano Pioli, dovrà fare a meno di Davide Calabria per la partita di sabato sera contro la Fiorentina. Il terzino, infatti, si è stirato al polpaccio. Per lui due settimane di stop.

Come scrive il Corriere dello Sport, è probabile che al suo posto giochi Alessandro Florenzi (l'alternativa è Kalulu). L'ex Roma ha proprio nella Fiorentina la squadra più affrontata in carriera, 18 volte.

Giocare a Firenze a novembre, una volta, ha pure portato bene a Florenzi. Era il 2018, al rigore di Veretout in quel Fiorentina-Roma rispose proprio lui nel finale. Si tratta del suo penultimo gol in Serie A, mentre l'ultima esultanza in assoluto risale al maggio successivo quando Florenzi trafiggeva la Juve.