Milan, la probabile formazione: Giampaolo conferma la rosa vista contro il Torino

Nessun dubbio sul modulo dal quale partiranno i rossoneri stasera: 4-3-3 marchio di fabbrica del tecnico abruzzese. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, verosimilmente il Milan riproporrà lo stesso undici iniziale schierato contro il Torino nel turno infrasettimanale. Nonostante la sconfitta, la mole di gioco e le occasioni create hanno soddisfatto lo staff tecnico. In difesa Hernandez, Romagnoli, Musacchio e Calabria proteggeranno la porta di Gianluigi Donnarumma. A centrocampo Calhanoglu e Kessie supporteranno la regia dell’ex-obiettivo viola Bennacer, che in estate ha preferito proprio i rossoneri alla squadra gigliata. In attacco a guidare l’assalto c’è Krzysztof Piątek affiancato da Suso ed il nuovo volto dell’attacco milanista, Rafael Leão. Ancora panchina per l’ex viola Rebic.