Milan, Jovic è l’alternativa a Taremi: la situazione

Il Milan è a caccia di un centravanti da alternare a Olivier Giroud e l'indiziato principale sarebbe Taremi del Porto. La trattativa per il suo passaggio in rossonero è in chiusura, ma c'è stata una brusca frenata della squadra portoghese, probabilmente legata ai pagamenti e alle rateizzazioni. Come scrive il Corriere dello Sport, resta comunque ottimismo, anche se sullo sfondo resta Luka Jovic come alternativa, giocatore finito ai margini della Fiorentina e del progetto di Vincenzo Italiano. Più probabile, però, che per il serbo si debba aspettare una possibile soluzione last minute in Italia o qualche pista saudita, che già da diverso tempo bolle in pentola.