Milan, i tifosi chiedono la testa dell’ex viola: occhio al Marra-bis

In casa Milan tiene banco da settimane il caso infortuni, con una lista di problemi fisici sempre più lunga (l'ultimo Thiaw in Champions) e che è uno dei fattori che ha portato al recente periodo di risultati deludenti. A parte la vittoria sulla Fiorentina... E così sui social sta montando il partito di chi chiede la testa di Matteo Osti, preparatore atletico di Pioli e storico collaboratore del tecnico con cui ha lavorato anche a Firenze. "Per la società l’allenatore e il suo staff non sono i principali responsabili dei tanti stop fisici della rosa rossonera: al massimo, partecipano alla colpa" questa la versione riportata dalla Gazzetta dello Sport. Che riporta anche un curioso precedente che risale al 2017. Il Milan di Montella, molle e scarico in alcune uscite, individuò il colpevole in Emanuele Marra, addetto alla preparazione. Pure lui ex Fiorentina. La società allora decise di allontanarlo.