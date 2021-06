Milan, fiducia in Giroud: Vlahovic pista congelata

Nonostante il rinnovo col Chelsea, Giroud potrebbe andare ugualmente al Milan

Il Milan è alla ricerca di un attaccante. L'arrivo di Olivier Giroud dal Chelsea sembrava ad un passo, ma pochi giorni fa il francese ha rinnovato il contratto con i Blues. La firma, però, non significa affatto che resterà a Londra. L'attaccante tiene a ricordare che si tratta di un accordo vecchio che, però, esiste a tutti gli effetti e questo, in chiave teorica, potrebbe permettere al Chelsea di monetizzare la sua cessione, al Milan o altrove. Un'eventualità che il club rossonero non aveva previsto e della quale non si era fatto cenno quando con il procuratore di Giroud si era raggiunto un accordo di massima per un biennale di 4 milioni di euro a stagione. Oggi come oggi questo è l'unico ostacolo alla ratifica: che il Chelsea chieda un risarcimento. L'ottimismo continua a regnare sovrano sul fronte attaccante. Al momento, quindi, scrive Tuttosport, le piste che potrebbero portare a Vlahovic, Edouard e Scamacca restano congelate.