Milan, davanti tante cessioni tecnicamente indolore. Ma Cutrone è un caso a parte

Nella lista dei freschi ex attaccanti del Milan passati in rassegna da La Gazzetta dello Sport, c’è anche Patrick Cutrone. Tra le cessioni tecnicamente indolore ed i pochi rimpianti, il centravanti viola si colloca come caso a parte. Il giovane bomber di Gattuso, il ragazzo del vivaio rossonero, è tornato in Italia, alla Fiorentina, dopo un periodo non particolarmente brillante al Wolverhampton. Tagliare il cordone ombelicale non è stato facile, perché Patrick è stato comunque un giocatore importante nel momento del bisogno: 27 gol non sono pochi, ne aveva segnati altrettanti Stephan El Shaarawy prima di essere ceduto alla Roma, con conseguenti serate di gloria e altre convocazioni in Nazionale. Poi Stephan ha deciso di trasferirsi in Cina, gioca nello Shanghai Shenhua, ma anche da lì il c.t. lo segue e lo convoca. Patrick invece ha dovuto dar battaglia al coronavirus, ora sta bene e sembra pronto a tornare in pista, appena la situazione mondiale lo permetterà.