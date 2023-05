Mettere da parte il Basilea: Fiorentina, l’ottavo posto è lì. Serve provarci

La Nazione si sofferma sull'aspetto psicologico della Fiorentina di Italiano. Il tecnico viola ha lavorato sull'aspetto mentale del suo gruppo, oltre a quello fisico. Adesso la partita di Basilea va accantonata e pensare al campionato. Vincere contro l'Udinese significherebbe avvicinarsi all'ottavo posto. Questo è il primo dei due scontri diretti per quella posizione. Il secondo arriverà domenica prossima contro il Torino. Ai viola la vittoria manca dal pokerissimo contro la Sampdoria (30 aprile), ma più in generale nelle ultime otto sfide tra campionato e Conference League l’unica vittoria resta proprio quella contro la retrocessa squadra di Stankovic. Poco per dare linfa ai sogni di una città intera, che ancora crede fortemente di poter tornare a gioire per qualcosa di concreto.