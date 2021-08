Messias non tramonta: la richiesta del Crotone

C'è anche Messias nella lista di Pradè e Barone

La Fiorentina vuole rinforzare la fascia destra d'attacco. Il grande sogno è Domenico Berardi, ma non è facile arrivare all'esterno del Sassuolo, non fosse altro perché mancano pochi giorni alla chiusura del mercato estivo (terminerà il 31 agosto). L'alternativa numero uno al neroverde è Riccardo Orsolini del Bologna, ma attenzione anche a Junior Messias del Crotone. La trattativa, però, non è semplice. Come scrive, infatti, La Nazione, i calabresi non scendono dagli 8 milioni richiesti. Sul brasiliano c'è anche il Milan, alla ricerca di un 7 che sappia agire anche da 10.