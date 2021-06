Asta del Crotone per vendere Messias

C'è concorrenza per Messias del Crotone. Come scrive Tuttosport, il giocatore costa 8 milioni. Il club calabrese lo deve vendere per forza e così sta creando un'asta. Il Torino, scrive il quotidiano, è davanti a tutti considerando l'interesse mostrato dal Ds Vagnati. Ha bruciato il Genoa. Il duello è con la Fiorentina. Juric aspetta e spera.