Mercato, tempo di esuberi: via Eysseric e Dabo, Cristoforo resterà a Firenze

Durante la sosta la Fiorentina inizierà a concentrarsi anche sul futuro, sul mercato di gennaio. Nelle prossime ore potrebbe arrivare il rinnovo del contratto di Ranieri, terzo dei giovani viola – dopo Venuti e Castrovilli – a prolungare fino al 2024. Quindi, scrive La Nazione, si farà un focus sulle operazioni che potrebbero dare alla Fiorentina la spinta giusta verso il ritorno in Europa. Il nome di Scamacca (LA SCHEDA)dell’Ascoli è un obiettivo concreto, mentre Barone e Pradè torneranno a breve a fare il punto anche sugli esuberi. Dabo ed Eysseric saranno chiamati a valutare proposte di prestito, mentre per Thereau si proverà per l’ennesima volta la strada della transazione. Probabile invece che Cristoforo resti a Firenze.