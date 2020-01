Mercato: Priorità alla difesa, Goldaniga nel mirino. L’alternativa…

Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, il mercato della Fiorentina sta entrando nel vivo. In settimana saranno intensificati i contatti per arrivare al difensore centrale richiesto da Beppe Iachini. Nelle prossime gare, causa squalifica, mancheranno tre titolari della difesa, la coperta si è stretta ulteriormente. Adesso servono rinforzi per andare a completare numericamente il reparto. Pradè segue con attenzione Edoardo Goldaniga (26), di proprietà del Sassuolo ma in prestito al Genoa, un’alternativa di maggiore esperienza potrebbe essere Fabio Pisacane (33) del Cagliari.