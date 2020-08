Mercato, infrastrutture, Lega Serie A: Commisso alle crociate

“Rocco alle crociate“. Il riferimento, scrive il Corriere Fiorentino, non è solo alla terza maglia, quella rossa con croce bianca, ma anche alle tante battaglie che dovrà combattere Commisso.

Il mercato

La prima battaglia, in ordine di tempo, sarà quella del mercato. In assenza di certezze sulla data d’inizio della stagione (attualmente fissata per il 19 settembre) sarà a partire da martedì che comincerà a prendere forma la Fiorentina della prossima stagione. Barone e Pradè sono alle prese con affari in entrata e in uscita per consegnare una squadra il più possibile rinforzata a Iachini. L’ultima parola spetta però al patron che non ha intenzione di immettere nelle casse viola soldi a fondo perduto, ma allo stesso tempo è consapevole di come per raggiungere l’Europa non possa bastare questa squadra.

Le infrastrutture

Superate le difficoltà riguardanti il Centro Sportivo di Bagno a Ripoli i lavori sono ripartiti in modo spedito alleggerendo l’umore dello stesso Commisso, che non aveva preso bene i problemi sollevati di recente dalla Soprintendenza, mentre è soprattutto sullo stadio Franchi che si sposterà il dibattito. In ballo c’è l’emendamento atteso da Roma su cui però continuano le schermaglie politiche. In attesa di capire quale sarà la strada da percorrere resta sullo sfondo l’obiettivo di riqualificazione della zona del Campo di Marte ribadito da parte dell’Amministrazione Comunale.

Lega Serie A

I prossimi saranno mesi fondamentali anche nei rapporti interni al palazzo del calcio e l’intento di aumentare la presenza in Lega della Fiorentina non è venuta meno. Dopo aver raccolto soltanto 8 voti nell’ultima elezione a fine luglio, Barone dovrebbe riproporre la propria candidatura per entrare nel Consiglio, e anche sull’idea di aprire una sede della Lega a New York Commisso non ha intenzione di sventolare bandiera bianca.