Mercato: idea Llorente per l’attacco viola, Venuti in uscita

Per l’attacco gigliato, nella giornata di ieri, è emerso prepotentemente il nome di Fernando Llorente (LA SCHEDA). Attualmente svincolato dal Tottenham, ha compiuto a Febbraio 34 anni, lo stesso club inglese sta pensando di offrirgli un rinnovo per farlo rimanere a Londra un’altra stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, per Montela sarebbe il profilo ideale. Un centravanti di spessore ed esperienza, ma che allo stesso tempo non toglierebbe eccessivamente spazio a Simeone, in cerca di rilancio. In uscita, Venuti è ad un passo dal ritorno al Lecce, questa volta a titolo definitivo. Mentre alcuni ex-viola sono in procinto di cambiare squadra. El Khouma Babacar (Sassuolo) ha mercato in Spagna: Leganes, Espanyol e Levante sono alla finestra, il prezzo è di 10 milioni. Al passo d’addio anche Tomovic (Chievo), contattato dalla Spal.