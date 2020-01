Fatto l’attaccante, adesso le attenzioni si spostano a centrocampo. C’è la volontà di dare al Iachini quel mancino di cui il suo gioco ha bisogno e Duncan è in assoluto il primo obiettivo, quello su cui adesso si lavora in una sorta di maratona no-stop. Piace la sua capacità di recuperare il pallone, ma anche la propensione offensiva mostrata coi suoi inserimenti, con o senza palla al piede.

L’alternativa, scrive Stadio in edicola oggi, resta Meité del Torino. La sua candidatura, tuttavia, non ha fatto scoccare la scintilla in via definitiva: per questo continuano le riflessioni, consapevoli che coi granata l’obiettivo vero è un altro, ovvero il difensore centrale Bonifazi. Il suo profilo intriga il presidente Commisso, che sogna una squadra capace di potersi fare bacino per le Nazionali.