Mercato fermo fino alla sfida con l’Inter. Poi i nodi, da Chiesa alla difesa, saranno sciolti

Prima la trasferta di Milano contro l’Inter, poi tutto il resto. Questi i piani della Fiorentina secondo La Nazione, che comincia da Chiesa: o si arriva al rinnovo, o alla cessione ad un club italiano, che potrebbe aprire percorsi interessanti per i polacchi Milik e Piatek. Nel reparto difensivo, esclusi nuovi tentativi nel breve da parte del Milan per Milenkovic, la priorità è capire se la cessione eventuale di Ceccherini al Verona possa liberare un posto per Fazio della Roma. Niente addio, però, a Izzo e Bonifazi, perché del rinnovo di Pezzella non si è ancora parlato, e le porte girevoli potrebbero così moltiplicarsi. Domenica è il giorno giusto per cominciare ad affrontare queste situazioni.

