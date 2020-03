Dopo Amrabat si punta un altro giocatore dell’Hellas. Piace ancora Cassata

Tra i nomi fatti dal CorSpor-Stadio in ottica viola ci sono anche quelli di Matteo Pessina (LEGGI) e Francesco Cassata (LEGGI). Il centrocampista brianzolo, classe ’97, è attualmente in prestito al Verona ma la proprietà del cartellino appartiene all’Atalanta. Su di lui è forte la concorrenza del Napoli. Per quanto riguarda la mezzala del Genoa (in prestito dal Sassuolo), l’apprezzamento della Fiorentina risale al mercato scorso (LEGGI). Due possibili inserimenti per un centrocampo, quello viola, che in estate potrebbe perdere Badelj.