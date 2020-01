Per la difesa Bonifazi o Kannemann. Si cerca una sistemazione per gli esuberi

Nei piani della Fiorentina c’è anche l’acquisto di un difensore centrale, che conosca la Serie A e possa dare un suo apporto alla causa già da subito. Come riportato da Repubblica, da sempre piace Kevin Bonifazi del Torino, giovane, italiano e di grande prospettiva. Il granata, in questa stagione, ha collezionato solo 3 presenze in campionato. Adesso ha chiesto un maggiore minutaggio, la Fiorentina potrebbe essere la piazza giusta per fare il definitivo salto di qualità. Molto dipenderà dalle richieste economiche del Torino. Da monitorare inoltre Kannemann del Gremio, difensore centrale di grande grinta che potrebbe rientrare in un eventuale operazione Pedro in prestito. In caso di acquisti, Pradè potrebbe valutare la cessione di Ceccherini o un prestito per Ranieri. Si cerca una sistemazione per Eysseric e Cristoforo, su quest’ultimo sembra alto il pressing del Girona, si studia una formula.