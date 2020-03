Mercafir, il paradosso: lo spostamento del mercato si farà comunque

Lo spostamento del mercato ortofrutticolo, cittadella viola o meno, andrà avanti: e quindi – si chiede il Corriere Fiorentino – se non dovesse andarci lo stadio cosa fare di quei 14,5 ettari nell’area sud della Mercafir? Palazzo Vecchio inizia a interrogarsi, ma nonostante l’operazione stadio alla Mercafir sembra saltata, il trasferimento del mercato ortofrutticolo andrà avanti, magari non spedita e veloce come doveva esserlo finora per rispettare i 22 mesi di tempo inseriti proprio nel bando per lasciare libera l’area per lasciare spazio al nuovo impianto. Gli operatori hanno comunque bisogno di spazi moderni e rapidità nella logistica. Con Commisso che non parteciperà al bando, il problema potrebbe diventare una opportunità: con il Consiglio Comunale che sta per affrontare la revisione del Piano strutturale, c’è il tempo per decidere cosa farci di nuovo.