Mercafir e Franchi, 2020 decisivo. Il futuro del vecchio stadio dipende… dal nuovo

Per il Comune di Firenze sarà un 2020 fitto di scadenze, con un gennaio che parte già col piede sull’acceleratore. Le scadenze più attese – scrive La Nazione – sono quelle per due grandi opere, tra cui il nuovo stadio. E’ già certo il bando di gara per la vendita dell’area sud della Mercafir, la zona dove, secondo la programmazione urbanistica potrà essere costruita la nuova casa della Fiorentina. 22 milioni di euro la stima per i 14,8 ettari dell’area, anche se per ora la Fiorentina non ha fatto sentire la sua voce. L’asta però ci sarà e rispettando i tempi, potrebbe svolgersi a fine febbraio. Decisa la sorte dell’area Mercafir il secondo passaggio non potrà che essere quello di ridisegnare il destino dell’Artemio Franchi e dell’intero quartiere di Campo di Marte.