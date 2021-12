Mentalità e voglia di riscatto, come Italiano ha cambiato la Fiorentina

Il tecnico siciliano ha portato un vento di novità a Firenze

Se giocatori come Nico Gonzalez e Vlahovic stanno facendo volare la Fiorentina sul campo di gioco, è pur vero che tanti meriti li ha chi, da fuori, manovra i fili della ritrovata squadra Viola. Vincenzo Italiano ha riportato una mentalità nuova a Firenze e ha, finalmente, ridato un'anima alla squadra gigliata. Come scrive il Corriere dello Sport, lo ha fatto "con pensieri mirati e idee precise, mettendo al centro il gioco da una parte e il riscatto dall’altro". Gioco e riscatto appunto. Due concetti molto chiari per dimostrare, intanto, che la rosa ha e aveva qualità e soprattutto serviva solamente trovare il modo di farla emergere. Acquisti mirati come Torrieria e Gonzalez hanno poi fatto il resto.