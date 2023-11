Meno estetica e più concreta. Italiano vara la ‘Grande Sostanza’

Sulle pagine di Repubblica troviamo oggi un commento alla partita della Fiorentina, estremamente concreta e con meno fronzoli, senza vergognarsi di chiudere difendendo il risultato con cinque giocatori dietro. Quella di Italiano - si legge - è una vera svolta, perché il tecnico sta leggermente accantonando i suoi principi per mettere mano al raggiungimento a tutti i costi del risultato. L'allenatore sta capendo che con le qualità che ha in avanti può fare la differenza e allora una maggiore solidità difensiva può essere quello che manca alla squadra per svoltare davvero. E non è davvero poco.