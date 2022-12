Mediano o trequartista? 10 o 8? Castrovilli è il jolly della Fiorentina

L’inserimento - si legge - in squadra insomma sarà progressivo e, per vederlo titolare, servirà ancora un po’ di pazienza. Di certo però, Castrovilli rappresenta un grande acquisto in vista della seconda parte di stagione. E qua si apre un altro, grande tema. Come utilizzarlo? Un dubbio che fino a qualche settimana fa, con la Fiorentina schierata sempre e comunque col 4-3-3, non avrebbe avuto senso e che oggi invece, col 4-2-3-1, è giusto porsi.

Mediano o trequartista? È questo il dilemma. La risposta definitiva non c’è e, forse, non ci sarà mai. Se qualcuno dava per scontato che la sua posizione sarebbe stata alle spalle dell’attaccante si sbagliava. Tanto è vero che già mercoledì il tecnico lo ha schierato in mezzo al campo, al posto del giovane Amatucci. Del resto ora come ora è dura pensare di poter fare a meno di uno come Bonaventura che, da trequartista, sta facendo quasi sempre la differenza. Non solo. Per caratteristiche, Castrovilli rende al meglio quando ha tanto campo davanti e quindi partendo da una posizione più arretrata, con i suoi strappi, potrebbe regalare ai viola quel cambio di passo che molto spesso è mancato. Toccherebbe ad Amrabat, che da questo punto di vista è una garanzia assoluta, dargli copertura. O 10 o 8. Gaetano potrà essere tutti e due e, all’occorrenza, potrebbe anche partire a sinistra. Un vero e proprio jolly, da calare sul tavolo da gioco.