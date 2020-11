Maxitruffa ai danni di Dazn e Fiorentina, pescati i colpevoli. Ecco com’è andata

Una vera e propria truffa internazionale. E la Fiorentina ci ha rimesso un milione e seicentomila euro. Nel 2018, Perform, società inglese che deteneva i diritti esteri delle partite trasmesse in Italia attraverso Dazn, riceve dalla Fiorentina una mail contenente gli estremi del conto corrente da utilizzare per quanto riguarda i ricavi dalla Spagna. I soldi, però, nonostante siano stati pagati, non arrivano nelle casse viola, quindi vengono versati nuovamente. I fratelli Antonio ed Eduardo Luque Guerre, 63 e 65 anni, si sono infiltrati nello scambio di mail tra le due società e hanno indicato un indirizzo fasullo. La polizia postale di Firenze è riuscita a rintracciarli e i due sono accusati di frode informatica. Lo leggiamo sul Corriere Fiorentino.

L’AMAREZZA DEL TANQUE SILVA: “LA MIA CARRIERA E’ STATA IMPECCABILE”