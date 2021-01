Masini punta tutto sul centrocampo: “Spero col Napoli faccia la differenza”

Intervistato dal Corriere Fiorentino, il prossimo protagonista di Sanremo e tifoso viola Marco Masini ha parlato del match di domani contro il Napoli: “È una grande squadra, avrà sicuramente voglia di riscattarsi”. Anche se la Fiorentina è in ripresa: “Sta trovando un’identità e una personalità, soprattutto a centrocampo. Quindi credo che quella di domani sia una partita dove il gap si riduce”. Sulla formazione che incontrerà gli azzurri, Masini non si sbilancia viste le scelte spesso a sorpresa di Prandelli come Eysseric: “Ma spero che siano i centrocampisti a fare la differenza a Napoli, quindi Castrovilli, Amrabat, Bonaventura. Ma potrebbe giocare anche Borja Valero, quindi è vero: spesso le partite si decidono a centrocampo”.

VN – Conti, contatti con il Parma. Ma la Fiorentina resta la prima scelta