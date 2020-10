Martinez Quarta scalpita: iniziato il countdown per l’esordio

La Nazione si concentra su Martinez Quarta. Ieri si sarebbe dovuta svolgere la conferenza stampa di presentazione, ma è stata annullata a causa di una positività nel gruppo squadra. Ecco una parte dell’articolo:

In carriera, si è sempre mosso sulla linea centrale della difesa, preferibilmente sul centro sinistra, lì dove oggi gioca German Pezzella che, con quel bacio sulla fascia da capitano domenica scorsa a Cesena, ha mandato un messaggio sul fronte del sentimento d’appartenenza molto chiaro. Almeno all’inizio, è possibile che in quel fazzoletto di campo possa esserci una staffetta tutta sudamericana. Ieri, German, nonostante qualche acciacco mostrato a Cesena, ha lavorato interamente col il gruppo e pare convocabile in vista della gara interna contro l’Udinese: certo è che «el Chino» Martinez Quarta saprà farsi trovare pronto pronto, eventualmente, a cogliere l’attimo. Dall’inizio o a gara in corso. Adesso, il suo conto alla rovescia è tutto per il debutto sul palcoscenico italiano, quello dove ha fatto benissimo Daniel Passarella, l’ex viola che ha caldeggiato il suo acquisto parlandone anche con Antognoni, e pure Javier Zanetti che per primo, quando era finito nel mirino dell’Inter, ne ha raccontato qualità e virtù.