Martinez Quarta al primo vero esame. Occasione da cogliere al volo per il Chino

Su Repubblica edizione Firenze troviamo un approfondimento su Lucas Martinez Quarta, che è atteso all’esordio da titolare in campionato contro la Roma in trasferta. Si tratta del primo vero esame per il Chino, che si troverà di fronte campioni dalle caratteristiche variegate. A Quarta e compagni il compito di risollevare le sorti di un reparto apparso in crisi nelle ultime uscite, illeso solo alla prima contro il Torino. Lucas si sta inserendo velocemente in un contesto notoriamente complicato, servirà tempo ma la strada è quella giusta. L’occasione è dietro l’angolo, sta lui sfruttarla al meglio.

