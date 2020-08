Martedì tavolo di mercato, rebus attacco: due certezze, dubbio Cutrone-Vlahovic, Ghezzal…

Martedì Iachini, Barone e Pradè, e ovviamente filo diretto con Commisso, si ritroveranno per parlare di mercato. Toccherà all’allenatore convincere quale attaccante potrebbe essere più giusto sacrificare. Due certezze: Ribery e Kouame. Il riscatto di Ghezzal è un tassello praticamente già definito dal tecnico. Poi, chi mollare fra Cutrone e Vlahovic? A giudicare dalle scelte l’ex Milan va verso il riscatto definitivo, mentre il serbo, attraverso il rinnovo, aiuterebbe la Fiorentina ad ottenere un’offerta pesante da Roma o Milan. E poi Chiesa: Commisso continua a premere per l’Inghilterra, da dove arriverebbero soldi (circa 65 milioni), mentre in Italia (Juventus e Inter) puntano sulle contropartite tecniche. Lo scrive La Nazione.

