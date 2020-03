Marotta al veleno: “Campionato falsato, siamo senza via d’uscita. Azione grave nei nostri confronti”

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport leggiamo le dure parole di Giuseppe Marotta, Amministratore Delegato dell’Inter, che si dice preoccupato per Inter-Sassuolo della settimana prossima, ma ancora prima lancia un’accusa pesante: “Il campionato? Possiamo dire che è falsato, alterato nei suoi equilibri. Dalla Lega c’è un’azione grave nei confronti dell’Inter“. Marotta sostiene che le porte chiuse fossero l’unica soluzione per Inter-Sampdoria, partita che non ha ancora una data precisa, e che per questa giornata si sarebbero dovute rinviare al tutte le gare, ma Dal Pino ha agito senza interpellare nessuno.

A questo punto, il campionato, argomenta Marotta, il campionato rischia di non concludersi, Conte è preoccupato come molti suoi colleghi e c’è il rischio che alcuni giocatori mollino guardando una classifica bugiarda. “Favorevoli ad un ritorno al campionato a 18 squadre, in modo da lasciare date libere per le emergenze”.

MAROTTA AVEVA PARLATO ANCHE A SKY IERI: “PREOCCUPATO PER IL FUTURO”