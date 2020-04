Mario Pizziolo ci lasciava trent’anni fa. La storia sfortunata del viola al Mondiale ’34

La Nazione ricorda che trent’anni fa, il 30 aprile 1990, moriva a Firenze Mario Pizziolo, una delle glorie viola del passato. Primo giocatore della Fiorentina a diventare campione del mondo con l’Italia di Vittorio Pozzo nel 1934, Pizziolo subì una grande ingiustizia: titolare nelle prime partite dopo grandi prestazioni nella Fiorentina di bomber Pedro Petrone, un brutto fallo di Gorostiza mise fuori uso il suo ginocchio destro dopo pochi minuti della seconda partita del Mondiale. Le sostituzioni non erano previste e Pozzo chiese al pescarese di stringere i denti e restare in campo: richiesta accolta, ma Mondiale finito. Non fu né invitato alla festa ufficiale né premiato con la medaglia d’oro. La medaglia d’oro gli verrà poi tardivamente consegnata dalla Federazione oltre 50 anni dopo.