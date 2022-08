Marino: “Renderemo la vita dura alla Fiorentina”

"È un incontro sicuramente tra i più difficili, la Fiorentina è formazione di valore, lo ha dimostrato una volta di più contro il Napoli, ma l'Udinese è reduce dal buon secondo tempo contro la Salernitana per poi confermarsi contro il Monza che abbiamo sconfitto sul suo campo. Non siamo ancora al top, ma credo che di questi tempi nessuno lo sia. Siamo però in crescita come voglia, come condizione fisica, qualità di gioco, continuità. Sono certo quindi che la squadra renderà la vita dura all'avversario"