Marino non ha dubbi: “Proroga dei contratti? Impossibile, vi spiego”

Pierpaolo Marino, Ds dell’Udinese, ha parlato al Corriere dello Sport. Queste le sue dichiarazioni in merito alle diatribe burocratiche che tengono banco in Lega:

La prorogabilità dei contratti non è possibile, non si riuscirà perché i contenziosi saranno tanti: il primo giocatore che non rinnova farà saltare il banco, in più ci sono i giocatori in prestito che a giugno devono tornare. La Lega è compatta, tutti vogliamo riprendere ma sono di fondo un po’ pessimista, tutti abbiamo voglia di riprendere ma questa voglia cozza con la realtà.