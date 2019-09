Mareggini: “Il rigore parato a De Agostini la gioia più grande della mia carriera. Drago…”

Sulle pagine de La Nazione troviamo un’intervista a Gian Matteo Mareggini, ex portiere viola e oggi preparatore dei portieri delle nazionali giovanili dell’Italia: “Rigore parato a De Agostini? Per me è stata la gioia più grande della carriera, anche perché quella parata continua a sopravvivere nella memoria di tanti tifosi. Nella mia sicuro ha un posto in prima fila”. Poi ha aggiunto: “Contro il Napoli ho visto una squadra capace di lottare contro le più forti, a Marassi c’è stato un passo indietro. Può capitare quando un gruppo si rinnova, io aspetterei prima di dare giudizi definitivi. Dragowski? Riparliamone fra dieci partite, perché l’ho visto impegnato in tanti interventi, alcuni buoni e altri un po’ meno”.