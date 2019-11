Marea viola: quasi quattromila tifosi a Verona

L’appuntamento è fissato per questa mattina alle ore 8, quando i primi pullman carichi di tifosi viola partiranno alla volta di Verona. Sarà un torpedone infinito quello che partirà da Firenze e culminerà nel cuore del Veneto, dove alle 15 andrà in scena l’attesa partita tra l’Hellas e la Fiorentina. Sia i pullman messi a disposizione dall’ACCVC che quelli organizzati dall’ATF – scrive La Nazione – hanno scelto infatti la zona nord della città per ritrovarsi e dare inizio alla settima trasferta dell’anno, quella che con tutta probabilità per seguito resterà la più importante della stagione. Sono infatti oltre 3.500 i tifosi che sono riusciti a strappare i biglietti per la sfida del Bentegodi, dove in virtù del gemellaggio tra le tifoserie viola e gialloblù è atteso quasi il tutto esaurito.