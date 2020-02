Marchisio: “Castrovilli mi assomiglia, ha caratteristiche simili alle mie”

In un’intervista rilasciata a SportWeek, Claudio Marchisio, storico ex centrocampista bianconero e della nazionale italiana, ha parlato della “nuova ondata di centrocampisti italiani” che sta emergendo in questi ultimi anni e in particolare ha focalizzato la sua attenzione su Barella e Castrovilli, quest’ultimo sta avendo una crescita esponenziale e si avvicina per caratteristiche proprio all’ex numero 8 bianconero.