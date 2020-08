Ormai non è più un mistero, la Fiorentina osserva attentamente Mario Mandzukic. Come scrive Il corriere dello sport Stadio”, l’ex attaccante della Juventus si starebbe allenando costantemente per arrivare in forma nel caso la Fiorentina, o qualche altro club, dovesse decidere di affondare il colpo per il croato. Tapis roulant e allenamento, Mandzukic si tiene in forma in attesa di una chiamata.