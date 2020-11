G. Mancini: “Giocare contro Ribery arricchisce il bagaglio di ogni calciatore”

In una lunga intervista concessa al Corriere Dello Sport, il difensore della Roma Gianluca Mancini ha parlato del campionato e delle anomalie durante questa pandemia. Fra i temi trattati, anche quello dei campioni che – seppur a una certa età – continuano a incantare. Non solo Ibra al Milan, ma anche Ribery alla Fiorentina (che con Prandelli vuole diventare decisivo):

Vederli in campo fa capire che campioni bisogna essere per arrivare a certi livelli. Un fuoriclasse come lo svedese che a 40 anni si comporta così in campo è un esempio e mi ha trasmesso molte emozioni. Ribery è lo stesso: giocarci contro arricchisce il bagaglio di ogni calciatore.