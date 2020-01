Mancini: “Chiesa da attaccante fa fatica. A suo padre ho detto quello che deve fare”

Il Commissario Tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, ha rilasciato alla Gazzetta dello Sport un’intervista assieme ad Arrigo Sacchi; uno degli argomenti trattati è quello relativo a Federico Chiesa, del quale ha parlato il Mancio:

Chiesa gioca in una posizione in cui non rende. Non è un attaccante, fatica spalle alla porta. Ha bisogno della linea, sulla fascia diventa devastante. Deve pensare che lo aspetta un grande Europeo. L’ho detto a suo padre: “Digli che stia rilassato, che ritrovi tranquillità e allegria. E pensi che gioca a calcio. Non capita a tutti, è un privilegio”.