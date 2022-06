Maglie 2022/23: fa capolino la ‘V’ del nuovo stemma? Le indiscrezioni

Novità per le nuove maglie della Fiorentina: per la stagione 2022/23 la seconda divisa, bianca, dovrebbe recare il nuovo stemma

Cresce l’attesa per la ’prima’ delle nuove maglie viola 2022/23. Una piccola rivoluzione - a sentire La Nazione - dettata dalle regole del marketing che hanno spinto la società di Commisso a cambiare il logo storico. Un restyling legato ovviamente anche alle maglia da gioco. Non per la divisa viola che rimarrà sempre molto classica. Quanto per la bianca, sempre soggetta a innovazioni grafiche. E quella di quest’anno, almeno secondo le intenzioni dello sponsor tecnico "Robe Di Kappa", non sfuggirà a questa regola.