Macia racconta: “In viola dissi di no al Barça, Firenze era la stabilità”

Eduardo Macia si è presentato ieri in casa Spezia per la sua nuova avventura, ma nei colloqui con i media locali ha raccontato poi anche la sua visione di calcio ripartendo dall'esperienza alla Fiorentina. Il Secolo XIX racconta un retroscena legato al sivigliano, che racconta di "aver ricevuto richieste dal Parma ma anche dal West Ham, oltre che per un ritorno alla Fiorentina". Ovviamente il tutto mai concretizzato.

Ancor più interessante la confessione relativa ai tempi in cui gestiva l'area tecnica della Fiorentina, quando decise di restare nonostante una chiamata decisamente non comune: "Dissi di no al Barcellona quando ero alla Fiorentina - rivela - perché per me Firenze era la stabilità. Lo dissi ai Della Valle e rimasi ancora un po'. Il Barça era ed è tutto, ma anche caos, politica e pressioni".