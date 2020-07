Ma quale operazione marketing: Ribery, conto in sospeso con Cairo

Arriva il Torino e Franck Ribery ha un conto in sospeso nei confronti dei granata. Anzi, nei confronti del presidente Urbano Cairo che lo definì un “colpo di marketing”. In realtà anche dopo il rientro dall’infortunio alla caviglia, il francese è sempre stato uno dei migliori in campo e vorrà dimostrare ancora di più stasera di essere stato un colpo sì, ma non di marketing. Non ce ne vogliano i protagonisti – scrive La Nazione – visto che la partita del Franchi offre pochi spunti, stasera sarà interessante seguire soprattutto di Ribery. Se dovesse segnare magari alzerebbe la maglietta mostrando una scritta: “Operazione di marketing”.