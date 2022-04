L’Udinese punta su Success, il vice-Beto che ama gli assist

Il focus sull'avversario della Fiorentina di domani

Sulla Gazzetta dello Sport di oggi si fa il punto sull'Udinese, avversaria domani della Fiorentina, e su uno dei suoi protagonisti recenti: Isaac Success. In assenza di Beto sarà ancora lui a guidare l'attacco dei friulani anche se lui più che i gol (solo 2 in stagione) predilige gli assist per i compagni. Il numero 7, nelle ultime 5 partite giocate, ha partecipato a 5 reti (il gol al Bologna e 4 assist). Il dato testimonia il suo grande stato di forma e una continuità finalmente trovata dopo tante difficoltà fisiche. E il suo gioco esalta ancora di più Gerard Deulofeu, tornato su grandi livelli in questa stagione con 11 gol all'attivo: è lui il pericolo numero uno per i viola.