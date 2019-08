Lucci, l’agente “alleato” per il progetto viola: dopo Badelj tocca a Suso e Bertolacci?

Nei primi passi di ricostruzione della squadra la Fiorentina ha trovato un «alleato» importante in Alessandro Lucci, buon amico del ds viola Pradè e consulente-manager di Montella. Come scrive La Gazzetta dello Sport, “il procuratore ha riportato Badelj in maglia viola dopo l’ultima stagione alla Lazio, ha preparato le basi per l’operazione Suso con il Milan e spinge per tesserare con la Fiorentina anche il centrocampista Bertolacci“.