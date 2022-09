Lucchesi: “Forse Commisso voleva far sapere che la Fiorentina è in vendita”

Fabrizio Lucchesi, esperto dirigente con un trascorso nella Fiorentina e nella Roma, dà una lettura particolare alle parole di Commisso su un'eventuale cessione del club. Il presidente da un lato ha smentito di voler cedere la Fiorentina ma dall'altro ha fatto un "appello" ai fiorentini doc che volessero farsi avanti. "Leggo queste parole come una provocazione perché sa bene che a Firenze nessuno sarebbe in grado di spendere 400 milioni per acquistare la società. Non vorrei che le esternazioni di Commisso fossero un modo per far sapere che la Fiorentina è un bene davvero in vendita" ha detto Lucchesi al Corriere dello Sport.