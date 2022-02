Lorenzo, la morbida mascotte ispirata al Marzocco: tutto quel che c’è da sapere

Alla scoperta del nuovo inquilino del Franchi

La scelta di un animale totemico come simbolo delle città era comune, e a Firenze la gabbia in cui erano rinchiusi i leoni si trovava in piazza San Giovanni; più tardi fu trasferita dietro Palazzo Vecchio, nella strada che ha preso il nome appunto di via dei Leoni, per trasferirsi nel Cinquecento in via del Maglio, l’odierna via La Marmora. Ma perché il nome "Marzocco"? La città, prima di San Giovanni Battista, aveva il suo protettore in Marte, dio della guerra: Marzocco dunque da Martius, o da Martocus, piccolo Marte: è solo una questione di sfumature.