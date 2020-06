L’ora di Sottil è scoccata: Riccardo a caccia del primo gol in Serie A

Riccardo Sottil è sicuramente uno degli uomini sui quali Mister Iachini dovrà fare affidamento in vista del tour de force estivo a cui sarà chiamata la Fiorentina. La Repubblica pone l’accento sulle tante offerte ricevute e rispedite al mittente nel mercato di gennaio per il figlio d’arte (il Sassuolo ha provato a inserirlo nell’affare-Duncan, il Genoa in quelli per Kouamé ed Agudelo), che ha rinnovato fino al 2024. Il rientro di Ribery non spaventa, perché ci sarà bisogno di ricambi freschi per un giocatore rientrato da un lungo infortunio. Il problema, semmai, può essere quel 3-5-2 in cui Riccardo proprio non si trova, ma un tridente a partita in corso sarebbe la soluzione ideale negli ultimi 30 minuti. Freschezza, atletismo, esuberanza: Sottil ha tutte le armi per essere un valore aggiunto per Iachini. Almeno fino al rientro di Kouamé, che rimetterà tutto in discussione. Ghezzal, invece, pare ormai fuori dai piani. Nel futuro di Sottil ci può essere il Benevento, con una maglia da titolare in A. Nel presente, la ricerca del primo gol nella massima serie e di uno spazio importante con il giglio sul petto.