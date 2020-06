L’opinione: “Stadio? Chiudere Commisso e Nardella in una stanza fino alla soluzione”

Luigi Salvadori, presidente della Fondazione Cr Firenze, ex presidente di Confindustria Firenze e imprenditore, oltre che tifoso viola, ha parlato al Corriere Fiorentino della questione stadio: “Razionalmente non si può non dire che lo stadio non sia diventato un problema per Firenze. Già da un po’ di tempo, fossi stato al posto di Rocco Commisso e del sindaco Nardella mi sarei chiuso in una stanza fino a che non si trovava una soluzione. Io sono per una soluzione più fiorentina: meglio rifare il Franchi. Oppure, cercherei di fare un nuovo stadio di proprietà di Commisso a Campo di Marte. E se pure Campo di Marte non va bene, si faccia a Campi. Ah, ovviamente se non pregiudica lo sviluppo dell’aeroporto di Peretola…”.