L’opinione: “Italiano ci hai deluso, adesso tocca a te trovare la soluzione”

" Un bluff la tua Fiorentina, che si è sgonfiata sul più bello. Sì, d’accordo, c’è ancora una partita da giocare, ma contro il Basilea la tua squadra ha buttato via un’occasione grande così. Ora è tutto più difficile e tu lo sai, caro Italiano, che non sarà facile fare due gol più degli svizzeri, che la pressione che i tuoi giocatori avranno addosso rischia di schiacciare anche il talento."

Inoltre sottolinea il fatto che la Fiorentina possa fare molto di più, serve riguardarsi la partita di ieri. Secondo Calabrese servono idee, coraggio e attenzione , che ieri non c'era. Infine conclude così:

"La qualità c’è, basta tirarla fuori e trovare la forza per liberarsi anche dei propri limiti. Tocca a te, caro Italiano, trovare la strada per arrivare in finale. È tua la responsabilità."